السعوديون يتجهون إلى لعبة هندية تقليدية لكسر ملل "كورونا"

وفي المملكة العربية السعودية، أعيد اكتشاف لعبة لوحية هندية قديمة من جديد هي "الكيرم"، إذ أصبحت ملجأ للعديد من السعوديين للتخلص من ملل الجلوس في المنزل لساعات طويلة، وأصبح الإقبال عليها منقطع النظير في متاجر الألعاب.

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ومع ارتفاع الطلب على "الكيرم" ارتفع سعرها تلقائيا، وتضاعف سعرها 3 مرات، ليتراوح بين 300 و400 ريال سعودي.

ويعتبر ماجد الدوسري، وهو مهندس يعمل من منزله في جدة، نفسه محظوظا لأنه اشترى لعبة "الكيرم"، على الرغم من أنها كلّفته رسوم توصيل، بعد طلبها من أحد المواقع الإلكترونية، مبلغ 90 ريال سعودي، بحسب صحيفة "آراب نيوز" السعودية.

وأكد أنه بسبب "الكيرم" أصبحت أسرته تجتمع على طاولة الغذاء، لكي يلعبوا بها طوال اليوم، وهم يتناولون الشاي وقهوة "الإسبريسو".

وفي ذات السياق، يقول رشدي نبيل حسن، الذي يعمل موزعا للبضائع في مدينة الوجه السعودية، "أنه ومع دخول منع التجول لم يقم بإحضار أي قطعة من لعبة الكيرم، وذلك لنفادها من المركز الرئيسي للألعاب"، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

ما هي "الكيرم"

هي لعبة لوحية خشبية مشتق اسمها من فاكهة آسيوية على شكل نجمة، لكن في الغالب اسمها مستوحى من مدينة "كارم" الهندية، وتحظى بأسماء عديدة منها "مضرب الجيب" و"بلياردو الأصابع".

وللعبة العديد من أوجه التشابه مع لعبة "السنوكر" أو البلياردو، ولكن تتباين وتختلف متطلباتها وتوجيهاتها في العديد من مكوناتها حول دول العالم.

وعادة ما يتم تثبيت اللوحة المربعة الشكل على 4 أرجل، على ارتفاع من 60 إلى 70 سنتيمترا فوق سطح الأرض، ويوجد في كل زاوية ثقب دائري وتحت كل ثقب توجد شبكة للقبض على القطع بطريقة مماثلة لطاولة السنوكر، وتدعى هذه الثقوب بـ"الجيوب".

ويشارك في اللعب اثنين من اللاعبين الذين يجلسون مقابل بعضهما البعض، للبدء، ويتم وضع "الملكة" في وسط اللوحة.

وتوضع 6 قطع حول الملكة مباشرة في دائرة، كل منها يلمس الملكة وجيرانها.

ويتم وضع الأجزاء الـ12 المتبقية حول الدائرة الداخلية المكونة من 6 قطع، بحيث تلامس كل قطعة خارجية الدائرة الداخلية.

ويجب أن تحتوي كلتا الدائرتين على الأجزاء بالتناوب في اللون، ويتم توجيه الدائرتين بحيث تكون "الملكة"، وهي قطعة بيضاء من الدائرة الداخلية وقطعة بيضاء من الدائرة الخارجية، في خط مستقيم يشير إلى منتصف جانب اللوحة حيث يجلس اللاعب الذي سيلعب أولا.

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الهدف منها

يتناوب اللاعبون على اللعب، ويفوز اللاعب من خلال سحب جميع القطع من اللون الذي تم اختياره أولا، ومع ذلك، لا يمكن لأي لاعب الفوز حتى يقوم لاعب واحد أو آخر "بتغطية الملكة".

ولتغطية الملكة، يجب على اللاعب أن يضع جيبا على قطعة واحدة خاصة به فورا بعد وضعه على الملكة، فإذا كانت الملكة مملوءة ولكن غير مغطاة، تُعاد الملكة إلى اللوح.

وفي نهاية اللعبة، يسجل الفائز نقطة واحدة لكل قطعة على اليسار، وإذا كان الفائز لديه أقل من 24 نقطة وكان الفائز قد غطى الملكة أيضا، يتم تسجيل 5 نقاط إضافية، وإذا كان الفائز لديه 24 نقطة أو أكثر، فلن يتم تسجيل أي نقاط لتغطية الملكة. وبالتالي، فإن الحد الأقصى لدرجة لعبة واحدة هو 14 نقطة.

أصول اللعبة

يلفظ اسم "كيرم" في عدة مناطق من العالم بعدة طرق: "كيرم" بالعربية و"كارووم"، "وكاروم" و"كرم" و"بلياردو الأصابع".

ويعتقد أن النموذج العصري للعبة نشأ في الهند، ويوجد لوح "كيرم" مع أرضيته المصنوعة من الزجاج في أحد القصور العديدة داخل ولاية باتيالا الأميرية السابقة.

وذاع صيت اللعبة بين الهنود من مختلف الطبقات أثناء الحرب العالمية الاولى، عندما بدأت مقاطعات مختلفة في الهند في إقامة المسابقات.

واستغرق أطول ماراثون "كيرم" في العالم 34 ساعة و45 دقيقة و56 ثانية في الهند، بينما أقيمت الكرة البطولة الخامسة لكأس العالم في "الكيرم" في كوريا الجنوبية عام 2018.

وكرمت الفنانة نجاة مطهر علاقة منطقة الحجاز بلعبة "الكيرم" بلوحة زيتية، توضح جلوس الأجداد السعوديين وهم يلعبون بها مع الحفيد.

ووصف سعد السويان، عالم الأنثروبولوجيا السعودي، لعبة "الكيرم" بأنها "واحدة من العديد من ألعاب الفيديو التي يلعبها السعوديون على مدى أجيال والتي ليس لسحرها حدود عمرية".

وتشتهر لعبة "الكيرم" باللعب بها طوال ليالي شهر رمضان، حيث يتواصل الناس مع أفراد الأسرة أو الأصدقاء حتى حلول موعد صلاة الفجر.