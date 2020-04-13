لبنان يسجل انخفاضا قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في لبنان ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 632 إصابة.
وأوضحت الوزارة أن الاصابات المسجلة هي من المقيمين في لبنان، حيث لم يسجل أي اصابة من المغتربين الوافدين.
ولفتت الوزارة إلى انه لم يسجل يوم أمس أي حالة وفاة جراء الفيروس. وأوضحت أنه حتى الساعة توجد 34 حالة حرجة، مقابل 80 حالة شفاء نهائية.
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