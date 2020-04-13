وجاء في بيان الشركة أنه "تخطط طيران الإمارات لتشغيل خدمات ركاب إلى كل من جاكرتا وتايبيه وشيكاغو وتونس والجزائر وكابول، بالإضافة إلى الرحلات التي بدأت تشغيلها مؤخراً إلى كل من لندن وفراكفورت".
وأوضحت أن هذه الرحلات "سوف تسهل سفر الزوار والمقيمين الراغبين بالعودة إلى بلدانهم".
وأضافت أنه "ومع استئناف العمل إلى مزيد من الوجهات، فقد أعادت طيران الإمارات تشغيل جميع رحلات الركاب من المبنى 3 بمطار دبي الدولي".
كانت هذه تفاصيل خبر طيران الإمارات تعلن تشغيل رحلات محدودة لعدة مدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.