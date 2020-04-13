طيران الإمارات تعلن تشغيل رحلات محدودة لعدة مدن

وجاء في بيان الشركة أنه "تخطط طيران الإمارات لتشغيل خدمات ركاب إلى كل من جاكرتا وتايبيه وشيكاغو وتونس والجزائر وكابول، بالإضافة إلى الرحلات التي بدأت تشغيلها مؤخراً إلى كل من لندن وفراكفورت".

​وأوضحت أن هذه الرحلات "سوف تسهل سفر الزوار والمقيمين الراغبين بالعودة إلى بلدانهم".

وأضافت أنه "ومع استئناف العمل إلى مزيد من الوجهات، فقد أعادت طيران الإمارات تشغيل جميع رحلات الركاب من المبنى 3 بمطار دبي الدولي".