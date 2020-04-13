الكويت تنفذ أضخم عملية من نوعها في تاريخها... والطيران القطري يشارك

وكشف المسؤول في تصريحات نشرتها صحيفة القبس الكويتية أن الخطة تتضمن إعادة 40 ألف مواطن إلى أرض الوطن، على متن 188 رحلة جوية تبدأ من 16 وحتى 25 أبريل/ نيسان الجاري.

© AP Photo / Niranjan Shrestha

وقال المصدر إنه تم الاتفاق مع شركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة وشركة الخطوط الجوية القطرية لإدارة عملية إجلاء المواطنين من الخارج.

وكانت وزارة الصحة القطرية قد أعلنت أمس الأحد، تسجيل 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 2979.

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كما أكدت تسجيل حالة وفاة جديدة، ما يرفع العدد إلى 7، إضافة إلى 28 حالة شفاء وارتفاع الإجمالي لـ275.

وفي الكويت، كشفت وزارة الصحة على حسابها بموقع "تويتر"، الأحد، عن 80 إصابة جديدة بالفيروس، مشيرة إلى ارتفاع الإجمالي لـ1234 حالة.

أما في الكويت فقد أعلن الدكتور عبدالله السيند المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية يوم الأحد عن تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 1234، وتسجيل 9 حالة شفاء.منوها بوجود 1091 حالة تتلقى العلاج، 29 منها في الرعاية المركزة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة فى مؤتمر صحفى اليوم الأحد، أن الكويت لم تسجل وفيات سوى حالة واحدة فقط منذ تفشي الوباء في البلاد.