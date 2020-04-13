دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تطبيق TikTok يصل إلى رقم قياسي جديد مع أكثر من مليار مستخدم على أجهزة الأندوريد ظهر على التقنية بلا حدود.

سجل تطبيق TikTok لمقاطع الفيديو القصيرة رقم قياسي جديد في عدد مرات التثبيت على أجهزة الأندوريد، حيث تم تثبيت التطبيق على أكثر من مليار جهاز من أجهزة الأندوريد حتى الآن.

يستمر تطبيق TikTok في جذب قطاع كبير من المستخدمين، مع مميزات التطبيق التي تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو قصيرة ومشاركتها، حيث أكدت أحدث التقارير على أن تطبيق TikTok كان من بين أفضل التطبيقات المجانية في متجر تطبيقات ابل، وأيضاً في جوجل بلاي حتى نهاية شهر فبراير.

إحتل تطبيق TikTok المركز الثاني خلال شهر الماضي في عدد مرات التثبيت بين التطبيقات المجانية في متجر جوجل بلاي، كما سجل التطبيق عدد مرات تثبيت يتخطى المليار مرة على أجهزة الأندوريد.

ويأتي تطبيق TikTok ليدعم المستخدمين بإنشاء مقاطع فيديو قصيرة تتروح مدتها بين 3 ثواني إلى 60 ثانية، إلى جانب إنشاء مقاطع فيديو مع مزامنة حركة الشفاه في مدة تتراوح بين 3 إلى 15 ثانية.

Advertisements

ولقد واجه تطبيق TikTok بعض العقبات في الولايات المتحدة، نتيجة لقلق الإدارة الأمريكية لجمع بيانات المستخدمين في التطبيق، بشكل خاص مع شعبية التطبيق الكبيرة في الجيش الأمريكي، حيث دفع القانون في الصين شركة ByteDance المؤسسة للتطبيق إلى مشاركة البيانات مع الحكومة الصينية.

يذكر أن العقبات التي واجهت مؤسسي تطبيق TikTok لم توقف التطبيق عن جذب قاعدة أكبر من المستخدمين خلال الفترة الماضية، بشكل خاص مع إنتشار فيروس كورونا والحظر الذي فرض على الكثير من المستخدمين مما دفعهم للبحث عن آداة تدعم مشاركة مقاطع الفيديو والتواصل أو الترفية خلال ساعات الحظر.

المصدر

هذا الموضوع تطبيق TikTok يصل إلى رقم قياسي جديد مع أكثر من مليار مستخدم على أجهزة الأندوريد ظهر على التقنية بلا حدود.