قامت شركة Audiio التي تزود كل من نتفليكس و Nike بتراخيص المقاطع الموسيقية بالإعلان عن نموذج اشتراك جديد لصانعي الأفلام يتميز باشتراك مدى الحياة، بغض النظر عن نوع المشروع الذي تقوم بالعمل عليه وعن المنصة التي تعرضه عليها. © القيادي خدمة Audiio لترخيص المقاطع الموسيقية مدى الحياة لصناع الافلام ومحرري الفيديو

المقاطع الموسيقية عالية الجودة والفريدة من نوعها تجعل الفيديو الخاص بك

ينبض بالحياة، وإذا تمكنت من الحصول على ترخيص يشمل طبقة واسعة

من المشاهدين مثل التلفزيون او المستمعين مثل الراديو فأنت محظوظ.

لذلك قررت Audiio تحويل أعمالها بالكامل بدلاً من التركيز على ترخيص

الموسيقى لوكالات الإعلانات التلفزيونية لعلامات تجارية مثل Nike و نتفليكس

و Mars و Toyota الى التركيز على صانعي الأفلام المستقلين حول العالم. * ما الذي يجعل اشتراك Audiio مختلف عن منصات الترخيص الأخرى؟

المؤسس المشارك لفناني Audiio والعضو السابق لـ Universal Music Group

كلاي جونز صرح ” نحن متحمسون لإطلاق خدمة صناع المحتوى

حول العالم اليوم، على مدار الايام القادمة، سنمنح صانعي الأفلام فرصة دفع

رسوم لمرة واحدة للحصول موسيقى غير محدودة من منصتنا لبقية حياتهم “. * إليك فيديو من Audiio يشرح عضويتهم مدى الحياة

* ما نوع الموسيقى التي تقدمها Audiio؟

يمكنك تصفح الموسيقى من خلال نوع تصفية أوديو أو الـ Mood أو الآلات

أو مستويات الطاقة أو الإصدارات الغنائية أو الآلية، هناك أيضًا ميزة سهلة الاستخدام

حيث يمكنك إنشاء قوائم تشغيل مخصصة وحفظ الأغاني المفضلة للرجوع إليها

في المستقبل.

يمكنك أيضًا مسح قوائم التشغيل مثل What’s New وغناء Cinematic

و Anthems، يوجد حاليًا أكثر من 250 من الفنانين والملحنين المستقلين،

وتقول Audiio أنهم يخططون لإضافة أكثر من 300 مقطع جديد كل شهر.

يقول بودي ليونارد المؤسس المشارك لأوديو تيك:

” نريد تسريع عملية البحث لـ صانعي الأفلام وهذا يعني من خلال نظامنا التجريبي

إنشاء تجربة تصفح سلسة ثم طرح المزيد من الميزات على الهاتف المحمول،

لدينا أيضًا بعض المفاجآت الكبيرة القادمة “.

وفقًا لموقع Audiio الإلكتروني ، فإنهم يتعاونون مع العلامات والناشرين

والفنانين المستقلين في ناشفيل ولوس أنجلوس وخارجها، بالإضافة إلى

الملحنين التجاريين بما في ذلك J Scott Rakozy و Matthew L. Fisher

المعروفين بـ عملهم مع ديزني و Star Wars و Warner Bros. * كيف تحصل على عضوية مدى الحياة؟

يمكن لصانعي الأفلام دفع رسوم لمرة واحدة بقيمة 300$ دولار امريكي

لتنزيل المقاطع الموسيقية مدى الحياة، تعرف على المزيد عبر الموقع الالكتروني.

