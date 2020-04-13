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قامت شركة Audiio التي تزود كل من نتفليكس و Nike بتراخيص المقاطع الموسيقية بالإعلان عن نموذج اشتراك جديد لصانعي الأفلام يتميز باشتراك مدى الحياة، بغض النظر عن نوع المشروع الذي تقوم بالعمل عليه وعن المنصة التي تعرضه عليها. © القيادي خدمة Audiio لترخيص المقاطع الموسيقية مدى الحياة لصناع الافلام ومحرري الفيديو
© alqiyady خدمة Audiio لترخيص المقاطع الموسيقية مدى الحياة لصناع الافلام ومحرري الفيديو
المقاطع الموسيقية عالية الجودة والفريدة من نوعها تجعل الفيديو الخاص بك
ينبض بالحياة، وإذا تمكنت من الحصول على ترخيص يشمل طبقة واسعة
من المشاهدين مثل التلفزيون او المستمعين مثل الراديو فأنت محظوظ.
لذلك قررت Audiio تحويل أعمالها بالكامل بدلاً من التركيز على ترخيص
الموسيقى لوكالات الإعلانات التلفزيونية لعلامات تجارية مثل Nike و نتفليكس
و Mars و Toyota الى التركيز على صانعي الأفلام المستقلين حول العالم. * ما الذي يجعل اشتراك Audiio مختلف عن منصات الترخيص الأخرى؟
المؤسس المشارك لفناني Audiio والعضو السابق لـ Universal Music Group
كلاي جونز صرح ” نحن متحمسون لإطلاق خدمة صناع المحتوى
حول العالم اليوم، على مدار الايام القادمة، سنمنح صانعي الأفلام فرصة دفع
رسوم لمرة واحدة للحصول موسيقى غير محدودة من منصتنا لبقية حياتهم “. * إليك فيديو من Audiio يشرح عضويتهم مدى الحياة
إعادة تشغيل الفيديو
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
يمكنك تصفح الموسيقى من خلال نوع تصفية أوديو أو الـ Mood أو الآلات
أو مستويات الطاقة أو الإصدارات الغنائية أو الآلية، هناك أيضًا ميزة سهلة الاستخدام
حيث يمكنك إنشاء قوائم تشغيل مخصصة وحفظ الأغاني المفضلة للرجوع إليها
في المستقبل.
© alqiyady خدمة Audiio لترخيص المقاطع الموسيقية مدى الحياة لصناع الافلام ومحرري الفيديو
يمكنك أيضًا مسح قوائم التشغيل مثل What’s New وغناء Cinematic
و Anthems، يوجد حاليًا أكثر من 250 من الفنانين والملحنين المستقلين،
وتقول Audiio أنهم يخططون لإضافة أكثر من 300 مقطع جديد كل شهر.
© alqiyady خدمة Audiio لترخيص المقاطع الموسيقية مدى الحياة لصناع الافلام ومحرري الفيديو * اقرأ ايضاً | كل ما تريد معرفته عن حقوق الموسيقى ومشاكلها القضائية
يقول بودي ليونارد المؤسس المشارك لأوديو تيك:
” نريد تسريع عملية البحث لـ صانعي الأفلام وهذا يعني من خلال نظامنا التجريبي
إنشاء تجربة تصفح سلسة ثم طرح المزيد من الميزات على الهاتف المحمول،
لدينا أيضًا بعض المفاجآت الكبيرة القادمة “.
© alqiyady خدمة Audiio لترخيص المقاطع الموسيقية مدى الحياة لصناع الافلام ومحرري الفيديو
وفقًا لموقع Audiio الإلكتروني ، فإنهم يتعاونون مع العلامات والناشرين
والفنانين المستقلين في ناشفيل ولوس أنجلوس وخارجها، بالإضافة إلى
الملحنين التجاريين بما في ذلك J Scott Rakozy و Matthew L. Fisher
المعروفين بـ عملهم مع ديزني و Star Wars و Warner Bros. * كيف تحصل على عضوية مدى الحياة؟
يمكن لصانعي الأفلام دفع رسوم لمرة واحدة بقيمة 300$ دولار امريكي
لتنزيل المقاطع الموسيقية مدى الحياة، تعرف على المزيد عبر الموقع الالكتروني.
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تم نشر هذا المقال على موقع القيادي
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.