الكويت تجهز مخيمًا لنقل المصريين المخالفين للإقامة

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty

قالت صحيفة القبس الكويتية، إن الجهات الحكومية الكويتية تعمل على تجهيز مخيم وزارة التربية في منطقة كبد خلف مبنى الإذاعة، لنقل مخالفي الإقامة من الجالية المصرية إليه في أسرع وقت.

وأوضحت مصادر مطلعة أن المخيم يجري تجهيزه كمحاجر على أعلى مستوى ليتسع لنحو 9 آلاف شخص، وهو عبارة عن غرف مستقلة مجهزة بالكامل، موضحة أن وزارة الداخلية تسلمت المخيم فعليا الأسبوع الماضي، وتقوم إحدى الشركات بتجهيزه حاليا، كما تتولى وزارة الكهرباء إيصال التيار اليه.

وأشارت إلى أن الأعمال الكهربائية تتضمن حفر 4 كيلومترات من الكابلات الأرضية، وهو ما سيتم في أقرب وقت ممكن ليصبح المكان جاهزًا لاستقبال أبناء الجالية المصرية لحين سفرهم إلى بلدهم.

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