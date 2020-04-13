- 1/2
- 2/2
قالت صحيفة القبس الكويتية، إن الجهات الحكومية الكويتية تعمل على تجهيز مخيم وزارة التربية في منطقة كبد خلف مبنى الإذاعة، لنقل مخالفي الإقامة من الجالية المصرية إليه في أسرع وقت.
وأوضحت مصادر مطلعة أن المخيم يجري تجهيزه كمحاجر على أعلى مستوى ليتسع لنحو 9 آلاف شخص، وهو عبارة عن غرف مستقلة مجهزة بالكامل، موضحة أن وزارة الداخلية تسلمت المخيم فعليا الأسبوع الماضي، وتقوم إحدى الشركات بتجهيزه حاليا، كما تتولى وزارة الكهرباء إيصال التيار اليه.
وأشارت إلى أن الأعمال الكهربائية تتضمن حفر 4 كيلومترات من الكابلات الأرضية، وهو ما سيتم في أقرب وقت ممكن ليصبح المكان جاهزًا لاستقبال أبناء الجالية المصرية لحين سفرهم إلى بلدهم.
شاهد أيضًا
أفضل وأسوأ الدول للعمالة الوافدة
ألبوم من Microsoft News
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تجهز مخيمًا لنقل المصريين المخالفين للإقامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.