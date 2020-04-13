العراق.. بدء إعمار أقدم سوق تاريخي بالموصل

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

أعلن محافظ نينوى العراقية نجم الجبوري، الإثنين، بدء أعمال إعمار أقدم سوق تاريخي في مدينة الموصل مركز المحافظة (شمال)، والذي تعرض لتدمير شامل على يد "داعش" قبل سنوات.

وفي بيان، قال الجبوري إن "الملاكات الهندسيَّة (المهندسون والموظفون والعاملون) باشرت بإعادة بناء أكبر الأسواق في الموصل القديمة، وهو سوق الموصل الجديد، بعد تدميره بالكامل من قبل عصابات داعش الإرهابية".

وأوضح أن "مدة الإنجاز ستكون 250 يوماً وبعمل متواصل، وفق تصاميم ستأخذ الطابع الجديد والمتطور".

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ويعّد سوق مدينة الموصل القديمة، الذي تعود جذور تأسيسه إلى عهد الفتح الإسلامي، أكبر الأسواق في نينوى ويعتبر معلمًا حضاريًا عريقًا يمثل جزءًا من تاريخ الموصل القديم ومركزًا اقتصاديًا أساسيًا للمدينة وضواحيها.

ويقول مسؤولون عراقيون إن البنى التحتية الأساسية بالإضافة إلى ممتلكات المدنيين، في مدينة الموصل، تعرضت إلى دمار يصل نحو 80 بالمئة.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالبلاد ويشن هجمات بين فترات متباينة.

وقدرت الحكومة العراقية، في فبراير/ شباط 2018، الحاجة الفعلية لإعادة إعمار المناطق التي تعرضت إلى الدمار بسبب المعارك ضد "داعش"، بـ88.2 مليار دولار على مدى 10 سنوات، وفق دارسة أجراها خبراء عراقيون ودوليون.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.