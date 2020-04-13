العراق يجلي 447 من رعاياه في السعودية وماليزيا

علي جواد/الخليج 365-
أعلنت السلطات العراقية، الإثنين، إجلاء 447 من رعاياها العالقين في ماليزيا والسعودية، عقب يومين من قرار حكومي بفتح الأجواء وتسيير رحلات استثنائية لإعادة العراقيين العالقين في الخارج.
وقالت وزارة النقل العراقية، في بيان، إنه "تم صباح اليوم إجلاء 275 عراقيًا عالقًا في ماليزيا، و172 آخرين في السعودية".
وأقرت السلطات العراقية، خطة تهدف إلى إعادة المواطنين الراغبين بالعودة، بعد تعليق حركة الطيران بين الدول، أثر تفشي فيروس كورونا المستجد.
والأحد، أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 4 وفيات و34 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 76 والإصابات 1352.
وحتى ظهر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و862 ألفا، توفي منهم أكثر من 114 ألفا، فيما تعافى أكثر من 431 ألفا، بحسب موقع Worldometer.
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