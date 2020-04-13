كورونا... ارتفاع الضحايا في المغرب والكويت

الرباط، الكويت/ خالد مجدوب، محمد عبد الغفار/ الخليج 365

ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا، الإثنين، في المغرب والكويت، عقب تسجيل وفيات وإصابات جديدة، وفق إحصاءات رسمية.

ففي المغرب، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتهما بالفيروس، و85 إصابة جديدة، مع تعافي 19 حالة.

وأشارت الوزارة، عبر موقعها الخاص بإحصائيات كورونا، أنه بتسجيل الضحايا الجدد يرتفع إجمالي الإصابات بالوباء العالمي في البلاد، إلى 1746 بينهم 120 وفاة و196 حالة تعافٍ.

وفي 19 مارس/ آذار الماضي، أعلن المغرب حالة الطوارئ الصحية، وفرض قيود على الحركة في البلاد، إلى غاية 20 أبريل/ نيسان الجاري، ضمن التدابير المتخذة للحد من تفشي وباء كورونا.

Advertisements

من جهتها، سجلت وزارة الصحة الكويتية حالة وفاة جديدة لمواطن إثر إصابته بكورونا، و66 إصابة، و8 حالات شفاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الله السند، خلال مؤتمر صحفي، إنه بتسجيل الضحايا الجدد يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 1300، بينها حالتا وفاة، و150 حالة تعافٍ.

وذكر السند أن من بين الإصابات 1148 تتلقى الرعاية الطبية منها 26 في العناية المركزة بينها 9 إصابات حرجة و17 مستقرة.

وحتى صباح الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و862 ألفا، توفي منهم أكثر من 114 ألفا، فيما تعافى أكثر من 431 ألفا، بحسب موقع Worldometer.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.