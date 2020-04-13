الحكومة الليبية تسيطر على وسط مدينة صرمان

وليد عبد الله / الاناضول

أعلنت قوات الحكومة الليبية، الإثنين، استعادة سيطرتها على وسط مدينة صرمان، من مليشيات خليفة حفتر، غربي العاصمة.

وقال مصطفى المجعي، الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب للأناضول، إن "قوات الحكومة الليبية وصلت إلى وسط مدينة صرمان، وجاري السيطرة على كامل المدينة، غربي طرابلس".

وأوضح المجعي أن قوات الحكومة سيطرت على مديرية الأمن الوطني، ومقر جهاز المباحث الجنائية التابع لمليشيات حفتر في مدينة صرمان.

وأشار المجعي إلى استيلاء قوات حكومة الوفاق الوطني (معترف بها دوليًا) على أسلحة وآليات عسكرية، بينها مدرعات، تابعة لمليشيات حفتر.

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وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت قوات الحكومة الليبية بدء معركة تحرير مدينتي صرمان وصبراته من مليشيات حفتر، غربي طرابلس.

كما أعلنت أيضًا استهداف غرفة عمليات تابعة لميليشيات خليفة حفتر، في قصف جوي لعدة مواقع بمدينة صبراتة، غربي العاصمة طرابلس، وفق تصريح للناطق باسم قوات الحكومة، محمد قنونو، على فيسبوك.

ورغم إعلانها، في 21 مارس/ آذار الماضي، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة فيروس كورونا، الذي أصاب 25 شخصا في ليبيا حتى الآن، إلا أن مليشيات حفتر، تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة بالعاصمة.

وتنتهك قوات حفتر، بوتيرة يومية، وقف إطلاق النار عبر شن هجمات على طرابلس، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان 2019. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.