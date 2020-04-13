الطيران الإسرائيلي يحلق بكثافة في الأجواء اللبنانية

ريا شرتوني/ الخليج 365 حلّق الطيران الحربي الإسرائيلي بكثافة، فوق العاصمة اللبنانية بيروت وضاحيتها الجنوبية، وفق مصدر رسمي. وقالت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام (رسمية)، إن "الطيران الإسرائيلي يحلّق منذ ليل الأحد فوق العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية". Advertisements وأوضحت أن "طائرة تجسس معادية (إسرائيلية) حلّقت بشكل مكثّف ومتواصل، وعلى ارتفاع متوسط فوق بيروت". ولم تعلق السلطات الإسرائيلية أو الجيش اللبناني على الواقعة حتى الساعة 9:00 ت.غ. وتتكرّر عادة وقائع اختراق الطيران الحربي الإسرائيلي للأجواء اللبنانية بين الحين والآخر، لا سيما منذ انطلاق المظاهرات الاحتجاجية في البلاد العام الماضي.

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