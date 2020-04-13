"الوفاق" تبدأ معركة جديدة ضد مليشيا حفتر غربي طرابلس

وليد عبد الله / الاناضول - بحسب الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب مصطفى المجعي في تصريحات لـ"الخليج 365".

- تهدف المعركة لاستعادة السيطرة على مدينتي صرمان وصبراته (غربي طرابلس) من مليشيا حفتر أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، الإثنين، بدء معركة استعادة السيطرة مدينتي "صرمان" و"صبراته" من مليشيا حفتر غربي طرابلس. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب مصطفى المجعي للأناضول. وقال المجعي إن قوات الحكومة "بدأت في ساعات الصباح الأولى التقدم نحو مدينتي صرمان وصبراته بهدف تحريرهما من مليشيا حفتر". Advertisements وأضاف أن القوات سيطرت على عدة مواقع في مدينة صرمان. واشار المجعي إلى أن "سلاح الجو نفذ فجر اليوم 16 طلعة قتالية وهي تعتبر ضربات استباقية قبيل التقدم البري". وتابع أن "الضربات الاستباقية توزعت 10 منها على صبراته وستة في صرمان وجميعها استهداف تمركزات وآليات لمليشيا حفتر". وردا على الانتهاكات المستمرة، لمليشيا حفتر في العاصمة الليبية طرابلس، أطلقت حكومة الوفاق، في 25 مارس/ آذار الماضي ، عملية "عاصفة السلام" العسكرية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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