كورونا.. 154 إصابة جديدة في عُمان وتونس والصومال

مراسلون / الخليج 365

سجلت كل من سلطنة عمان وتونس والصومال، الإثنين، 154 حالة إصابة جديدة، وفق إحصاءات رسمية.

وأعلنت سلطنة عمان، الإثنين، تسجيل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 727 حالة.

وقالت وزارة الصحة العمانية، في بيان، إن من ضمن إجمالي عدد الإصابات، 4 وفيات و124 متعافيًا.

فيما سجلت تونس، الإثنين، 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع المحصلة إلى 707 حالات، بينها 28 وفاة.

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وأعلنت وزارة الصحة الصومالية، في بيان الإثنين، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25 بينها حالتا وفاة.

وعلى صعيد حالات التعافي، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا (حكومي)، الإثنين، ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 9، غداة الإعلان عن ارتفاع الإصابات إلى 25.

فيما سجلت الكويت، في بيان الإثنين، 8 حالات تعافي، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 150، من مجمل عدد الإصابات البالغ 1234، بينها حالة وفاة واحدة.

ولم تسجل كل من ليبيا والكويت حالات إصابات جديدة الإثنين حتى الساعة (08:00 تغ).

وحتى صباح الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و853 ألفا، توفي منهم أكثر من 114 ألفا، فيما تعافى أكثر من 427 ألفا، بحسب موقع Worldometer.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.