ارتفاع إصابات "كورونا" في أوساط العرب بإسرائيل

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

كشفت معطيات، ارتفاع في العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا، في أوساط المواطنين العرب بإسرائيل.

وقالت الهيئة العربية للطوارئ (غير رسمية) في تصريح مكتوب حصلت وكالة الخليج 365 على نسخة منه، إن عدد المصابين في المدن والبلدات العربية وصل إلى 371 مصابا.

وأشارت إلى أن هذا العدد يمثل زيادة ب 39 حالة، عن العدد الإجمالي للإصابات الذي تم تسجيله صباح الأحد.

ويمثّل المواطنون العرب 20% من عدد سكان إسرائيل، الذي يبلغ نحو 9 ملايين نسمة.

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وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد قالت في تصريح مكتوب وصلت نسخة منه لوكالة الخليج 365، إن العدد الإجمالي للإصابات في إسرائيل وصل إلى 11235 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 110 نتيجة الإصابة بالفيروس.

واستنادا إلى الهيئة العربية للطوارئ، فإن مدينة أم الفحم (شمال) احتلت المرتبة الأولى بعدد الإصابات بتسجيل 48 إصابة فيها تلتها جسر الزرقاء (شمال) حيث تم تسجيل 25 إصابة ثم دبورية (شمال) حيث تم تسجيل 23 إصابة فيها تلتها رهط (جنوب) حيث تم تسجيل 19 إصابة.

ولا تشمل المعطيات التي تنشرها الهيئة العربية للطوارئ، المدن المختلطة مثل اللد ويافا والرملة، وغيرها من المدن.

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