- 1/2
- 2/2
أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، اليوم الاثنين، تسجيل 66 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع الإجمالي إلى 1300 حالة، كما تم تسجيل حالة وفاة لمواطن كويتي ليرتفع الإجمالي إلى حالتين.
وقال “السند” في مؤتمر بمقر وزارة الصحة: إن نصف مليون حالة حول العالم مصابة بفيروس كورونا المستجد، سُجلت خلال أسبوع واحد فقط.
وأضاف الناطق الرسمي باسم “الصحة الكويتية”: 746 حالة أنهت الحجر المؤسسي خلال الـ24 ساعة الماضية.
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تسجل 66 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.