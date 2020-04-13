الشورى يوافق على مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

وافق مجلس #الشورى اليوم، على مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، كما وافق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غينيا للتعاون في مجال الدفاع.

جاء ذلك في مستهل جلسة مجلس #الشورى العادية الرابعة والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

كما وافق المجلس على مقترح استثناء العسكريين المشاركين في الحرب والعمليات العسكرية، من إيقاف الخدمات والحبس والمنع من السفر؛ الواردة في المادة ٤٦ من نظام التنفيذ.