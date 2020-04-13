ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 727 حالة في سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الاثنين تسجيل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في السلطنة إلى 727 حالة.
وقالت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم ، إن 15 إصابة جديدة تماثلت للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 124 حالة ، مشيرة إلى تسجيل أربع حالات وفاة .
ودعت الوزارة الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة .
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