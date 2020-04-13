شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يأمر بضبط أشخاص لإخلالهم بالآداب العامة على مواقع التواصل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
أمر النائب العام لإمارة أبوظبي بضبط وإحضار عدد من الأشخاص لإساءتهم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية انتشار مقاطع فيديو تتضمن سلوكيات وعبارات من شأنها المساس بالآداب العامة للمجتمع.
وأشار إلى أن قانون العقوبات الإماراتي ينص على عقوبة تصل إلى الحبس والغرامة 500 ألف درهم لكل من يقوم بالإخلال بالآداب العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة، ومواقع التواصل الاجتماعي.
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