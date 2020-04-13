جاء ذلك في نبأ نشرته الصفحة الرسمية لـ"عملية بركان الغضب" على "تويتر" فجر اليوم الاثنين.
© REUTERS / AHMED ELUMAMI
من جهتها كشفت إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، اليوم الاثنين، أن مدينة صرمان تعرضت لهجوم غادر من قبل قوات الوفاق "مدعومة بالمرتزقة والأتراك" على حد قولها.
وقالت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش في تدوينة نشرتها عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، أن قوات الجيش الليبي والوحدات المساندة تعمل على دحر الهجوم.
وكانت قوات الوفاق قد أعلنت أنه "خلال اليومين الماضيين وردت المعلومات من مصادرنا ومراصدنا عن موعد تقدم لقوات الجيش الليبي على منطقة أبوقرين، فتم وضع الترتيبات العسكرية للمواجهة، مضيفا: "كان من المهم امتصاص الهجوم لاستدراجهم ثم الإطباق عليهم"
وأضاف قنونو، أن قوات الجيش الليبي تقدمت على منطقة أبوقرين، فتراجعت قوات الوفاق تكتيكيا من نقاط تمركزها الأمامية، متابعا: "أطلقت قواتنا هجومها المضاد من كافة المحاور"
وأفاد، بأن طيران الوفاق نفّذ 12 ضربة جوية دقيقة استهدفت خلالها مدرعات وعربات جراد ومنصات الصواريخ، مردفا: "فر من استطاع الفرار، فيما وقع العشرات منهم ليقبض عليهم باليد".
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الوفاق تقول إنها استهدفت غرفة عملياته... الجيش الليبي يعلن تعرضه لهجوم غادر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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