سلطنة عمان تسجل أعلى معدل يومي في الإصابات بفيروس "كورونا"

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن العدد الإجمالي للحالات المصابة في سلطنة عمان وصل إلى 727 إصابة، وذلك حسب

وزارة الصحة: تسجيل 128 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا ـ كوفيد١٩ ـ وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 727 وعدد الوفيات 4 حالات فيما تماثلت 124 حالة للشفاء pic.twitter.com/pNA2WxiRLI — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) April 13, 2020

الأنباء العمانية.

وأضافت أن إجمالي الوفيات بلغ أربع حالات وفاة، فيما تماثلت 124 حالة للشفاء.

​وكانت سلطنة عمان قد فرضت العزل الصحي على ولاية ثانية في بلادها، بعدما فرضته من قبل على ولاية مطرح.

وأفادت شرطة سلطنة عمان، بأنه سيتم فرض العزل الصحي على ولاية مسقط، العاصمة، اعتبارا من الساعة العاشرة صباح الجمعه وحتى إشعار آخر.