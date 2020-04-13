وأضافت السفارة، عبر "تويتر"، أن الرحلة تأجلت إلى الخميس المقبل.
ونشرت السفارة تغريدة قالت فيها "تنهي سفارة الجزائر بأبوظبي والقنصلية العامة بدبي إلى علم الجزائريين المستوفين لشروط الإجلاء والمسجلين في قوائم السفارة والقنصلية العامة بأنه تقرر تأجيل الرحلة التي كانت مبرمجة يوم الأحد 12 أبريل 2020 عبر طيران الإمارات إلى يوم الخميس 16 أبريل 2020 سنوافيكم بتوقيت الرحلة لاحقا".
وسجلت الإمارات أكثر من 4 آلاف إصابة بفيروس كورونا، و22 حالة وفاة. في حين سجلت الجزائر أكثر من 1900 حالة إصابة، و293 حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تؤجل إجلاء رعاياها من الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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