جوجل تطلق لوحة مفاتيح جديدة لتسهيل كتابة المكفوفين

دبي - بواسطة محمد فارس © شركة جوجل الأمريكية شركة جوجل الأمريكية

كتب - عاصم الأنصاري:

طرحت شركة جوجل الأمريكية لوحة مفاتيح جديدة تدعم لغة "Braille"، بهدف تسهيل كتابة المكفوفين على هواتفهم الذكية العاملة بنظام تشغيل "أندرويد".

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، قالت الشركة: "منذ أكثر من 150 عامًا، كان اختراع برايل ثوريًا في جعل القراءة والكتابة في متناول المكفوفين، واليوم، تجعل شاشات برايل الكتابة متاحة في معظم الهواتف وأجهزة الحاسوب من خلال لوحة مفاتيح برايل الفعلية. ولكن قد يستغرق الأمر وقتًا طويلًا لتوصيل جهاز خارجي في كل مرة تريد فيها كتابة شيء ما بسرعة على هاتفك".

وتأتي لوحة مفاتيح برايل الافتراضية الجديدة "TalkBack" مدمجةً مباشرةً في نظام أندرويد، وقالت جوجل: "إنها طريقة سريعة ومريحة للكتابة على الهاتف دون أي أجهزة إضافية، سواء كان المكفوف ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أو يرد على رسالة نصية، أو يكتب بريدًا إلكترونيًا موجزًا".

Advertisements

وبفضل تعاون فريق جوجل مع مطوري برايل، ستكون لوحة برايل الجديدة مألوفةً لأي شخص كتب باستخدام برايل من قبل، وتستخدم لوحة المفاتيح تخطيطًا قياسيًا مكونًا من 6 مفاتيح ويمثل كل مفتاح واحدة من 6 نقاط برايل التي عند الضغط عليها، ينتج أي حرف أو رمز. فلكتابة حرف A، على سبيل المثال، يمكن الضغط على النقطة 1 وكتابة B، يمكن الضغط على النقطتين 1 و 2 معًا.

ويمكن استخدام لوحة المفاتيح في أي مكان على الهاتف، وتسمح للمستخدمين بحذف الأحرف والكلمات وإضافة الأسطر وإرسال النصوص، ويمكن تشغيل لوحة المفاتيح وإيقاف تشغيلها بمجرد التبديل بين لوحات المفاتيح الدولية.

جدير بالذكر أن لوحة مفاتيح برايل "TalkBalk" ستُطرح لجميع أجهزة أندرويد العاملة بالإصدار 5.0 أو أحدث، وستكون متاحةً مبدئيًا للغة الإنجليزية.

© متوفر بواسطة مصراوي 11111111 © متوفر بواسطة مصراوي 22222222