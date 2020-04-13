ولي العهد يستعرض مع الرئيس الأمريكي نتائج اجتماع أوبك +

أجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً أمس (الأحد) بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جرى خلاله استعراض نتائج اجتماع مجموعة (أوبك +). وأعرب ولي العهد والرئيس الأمريكي عن ترحيبهم بالوصول لاتفاق تاريخي طويل الأمد لتخفيض الإنتاج، بما يتناسب مع حجم تداعيات جائحة كورونا ويتوافق مع تطلعات الأسواق، وبما يعزز نمو الاقتصاد العالمي. انشر الخبر :

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