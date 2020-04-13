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شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط معقمات مخالفة في حفر الباطن والأحساء (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أمس الأحد، أكثر من 825 عبوة معقم مخالف في الأحساء، وذلك ضمن جهودها للتأكد من خلو منافذ البيع من المعقمات المخالفة والمغشوشة.
وأشارت الهيئة، إلى أنها ضبطت أيضا أكثر من 740 عبوة معقم مخالف في حفر الباطن، حيث تمت إحالة المنشآت المخالفة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقها.
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