شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط العراقى: اتفاق خفض إنتاج النفط سيساعد على استقرار السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير النفط العراقى ثامر الغضبان، فى ساعة متأخرة من مساء الأحد إن الاتفاق على خفض انتاج النفط الذى توصل إليه اجتماع أوبك+ سيحقق استقرار السوق.

وأضاف فى بيان إن الاتفاق على الخفض الكبير فى إنتاج النفط سيساعد على خفض مخزونات النفط وتعزيز الأسعار.

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وكانت أوبك وحلفاء بقيادة روسيا قد اتفقوا على خفض إنتاج النفط بكمية قياسية لدعم أسعار النفط وسط جائحة فيروس كورونا.