شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط العراقى: اتفاق خفض إنتاج النفط سيساعد على استقرار السوق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير النفط العراقى ثامر الغضبان، فى ساعة متأخرة من مساء الأحد إن الاتفاق على خفض انتاج النفط الذى توصل إليه اجتماع أوبك+ سيحقق استقرار السوق.
وأضاف فى بيان إن الاتفاق على الخفض الكبير فى إنتاج النفط سيساعد على خفض مخزونات النفط وتعزيز الأسعار.
وكانت أوبك وحلفاء بقيادة روسيا قد اتفقوا على خفض إنتاج النفط بكمية قياسية لدعم أسعار النفط وسط جائحة فيروس كورونا.
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