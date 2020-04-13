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اليمن يدعو للضغط على مليشيا الحوثى للاستجابة لمبادرة وقف إطلاق النار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت وزارة الخارجية اليمنية المجتمع الدولى ومجلس الأمن، الى ممارسة مزيداً من الضغط على مليشيا الحوثيين للاستجابة لمبادرة وقف إطلاق النار التى أعلن عنها تحالف دعم الشرعية فى اليمن، وتحمل المليشيا مسؤولية تبعات استمرار تعنتها ورفضها لاسيما بعد تسجيل ظهور أول حالة إصابة بفيروس الجديد فى اليمن.

وفى هذا الإطار رحبت الخارجية اليمنية ببيان مجلس الأمن الذى رحب بإعلان تحالف دعم الشرعية فى اليمن، وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين تلبية لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، واستجابة لحكومة اليمن الإيجابية لهذه المبادرة.

وقالت الخارجية اليمنية فى بيان نقلته وكالة الانباء اليمنية :"إن استجابة الحكومة اليمنية، لهذه المبادرة ووقف إطلاق النار وذلك اعتباراً من يوم الخميس الماضي، تأتى تلبية لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لمواجهة تبعات انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومن أجل التخفيف من معاناة الشعب اليمنى وتهيئة الظروف المناسبة لإنجاح جهود المبعوث الخاص للأمين العام فى اليمن لاستئناف عملية السلام وفقا للمرجعيات والثوابت الوطنية".

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وأدانت الوزارة اليمنية استمرار تصعيد مليشيا الحوثيين لأعمالها العسكرية ورفضها الاستجابة لهذه المبادرة باعتبارها فرصة سانحة لإنهاء حربها العبثية فى اليمن وتوحيد الجهود لمجابهة مخاطر انتشار جائحة كورونا فى اليمن .

 

 

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