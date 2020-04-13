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رئيس وزراء السودان يوجه باتخاذ تدابير لمنع تفشى كورونا بين النازحين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تفشى وباء كورونا فى معسكرات النازحين.

وأصدر حمدوك توجيها خاصا، لوزارة الصحة الاتحادية بالسودان، ووزارات الصحة الولائية وولاة الولايات بضرورة إيلاء اهتمام اضافى ومستمر لصحة النازحين وسكان المعسكرات فى ولايات دارفور (غرب السودان) وجنوب كردفان والنيل الأزرق (فى الجنوب)، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة لمنع تفشى وباء كورونا فى المعسكرات وتوفير كل الرعاية الصحية الضرورية لسكانها.

ويتضمن أمر الطوارئ، وهو الأول للعام الجارى، عددا من الإجراءات الخاصة بحماية الكوادر الطبية والصحية والكوادر المساعدة لهم أثناء أداء واجبهم، ونص على معاقبة كل من يعتدى على الكادر الطبى وفقا لقانون الطوارئ، وكذلك كل من يتلف المنشآت الصحية أو يرتكب جريمة احتكار المواد الغذائية والدواء أو زيادة أسعارها أو تهريب السودانيين عبر الحدود أو يروج لأخبار كاذبة عن الجائحة أو الامتناع عن تنفيذ الحجر الصحى، وعدم الالتزام بقرار حظر التجول، وكذلك التجمع فى الأعراس والمآتم.

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كما نص القرار على مخالفات وعقوبات عدة متصلة بعدم الالتزام بالتدابير الإحترازية الصادرة من السلطات المختصة لمكافحة انتشار جائحة كورونا.

كما قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية، حظر سفر جميع المركبات التجارية، والخاصة لأغراض نقل الركاب بين المدن والولايات، ابتداء من اليوم، إلا بتصريح رسمى من الجهات المختصة.

 

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