رئيس "آفاد" التركية: نتابع عن كثب احتمال تفشي "كورونا" بإدلب

نيويورك/ إسلام دوغرو/ الخليج 365
أعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ" التركية (آفاد)، محمد غوللو أوغلو، الأحد، أن مؤسسته تتابع عن كثب احتمال تفشي وباء كورونا في منطقة إدلب شمال غربي سوريا.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع مرئي مع اللجنة التوجيهية الأمريكية التركية (مقرها واشنطن) حول أنشطة مكافحة فيروس كورونا.
وأشار غوللو أوغلو إلى أن تلبية احتياجات النازحين السوريين في إدلب تصدرت أجندة العالم مع تفشي الوباء.
ولفت إلى أن مسؤولي الصحة ومنظمات المجتمع المدني التركية شرعت بأنشطتها إزاء احتمال تفشي الوباء، في وقت تواصل فيه تلبية الاحتياجات الأساسية من طعام وإيواء للنازحين في إدلب.
وأكد أنه إلى الآن لم يتم رصد أي إصابة بالفيروس في إدلب، مضيفا: "هناك قيود مفروضة على حركة التنقل في إدلب وهذا مؤشر إيجابي، إلا أننا نتابع الوضع عن كثب إزاء احتمال تفشي الوباء".
يشار إلى أن هجمات النظام السوري وروسيا على أرياف حماة وحلب وإدلب، تسببت بنزوح أكثر من مليون و942 ألفا، نحو الحدود التركية في إدلب.
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