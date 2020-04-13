مقتل طفل وامرأة جراء قصف ميليشيات حفتر منزلين جنوبي طرابلس

وليد عبد الله/ الخليج 365

لقي طفل وامرأة مصرعهما، وأصيب 4 أشخاص من عائلة واحدة، مساء الأحد، جراء قصف لميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر استهدف منزلين جنوبي طرابلس.

وقال مجلس بلدية "أبو سليم" جنوبي طرابلس، في بيان، إن "امرأة قتلت نتيجة إصاباتها بقذائف أطلقتها مليشيات حفتر على منزلها في حي سيدي سليم".

Advertisements

من جانبه، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ التابع لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني الليبية، في بيان، مصرع طفل (9 سنوات) وإصابة 4 من أفراد عائلته؛ نتيجة سقوط قذيفة على منزلهم بمنطقة عين زارة، جنوبي طرابلس.

ورغم إعلانها، في 21 مارس/آذار الماضي، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة فيروس كورونا، التي أصاب 25 حالة في ليبيا حتى الآن، إلا أن ميليشيات حفتر، تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة بالعاصمة طرابلس.

وردا على الانتهاكات المستمرة، أعلنت حكومة الوفاق في 26 مارس/ آذار الماضي، إطلاق عملية "عاصفة السلام" العسكرية ضد مليشيا حفتر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.