اليمن.. فتح المنفذ البري الوحيد مع السعودية أمام حركة التجارة

اليمن/ مبارك محمد / الخليج 365

أعادت السلطات اليمنية، الأحد، فتح منفذها البري الوحيد مع السعودية، أمام حركة الشحن التجاري، بعد إغلاقه بشكل كامل لمدة 4 أيام.

وفي تصريح للأناضول، قال صالح بانصر، مدير عام جمارك منفذ "الوديعة" من الجانب اليمني، إن حركة الشحن التجاري في المنفذ البري استؤنفت من جديد بقررا من القائم بأعمال وزير النقل، سالم الخنبشي.

وأوضح باناصر أن القرار يشمل رفع الحظر أمام حركة الناقلات التجارية فقط، مع بقاء الحظر مستمرا على حركة المواطنين حتى إشعار آخر.

والأربعاء الماضي، أغلقت السلطات اليمنية، منفذ الوديعة بشكل كامل، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

والجمعة، أعلن اليمن تسجيل أول إصابة بكورونا لمواطن يعمل في ميناء الشحر، بالمديرية الساحلية التي تحمل ذات الاسم، بمحافظة حضرموت.

Advertisements

ويأتي تسجيل أول حالة إصابة باليمن في ظل مخاوف من انتشاره في البلد الذي يعاني الوضع الصحي تدهورا حادا بسبب الحرب التي دخلت عامها السادس بين القوات الحكومية المدعومة سعوديا والحوثيين المدعومين إيرانيا.

وكانت الحكومة اليمنية، أعلنت في 30 مارس / آذار الماضي، تمديد إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية لمدة أسبوعين تبدأ من الأول من أبريل/ نيسان الحالي، باستثناء الشحن التجاري والمساعدات الإنسانية والإغاثية، مع اتخاذ التدابير اللازمة للفحص.

ويقع منفذ الوديعة في محافظة حضرموت (شرق)، ومحافظة شرورة، جنوبي السعودية، ويُعد الشريان البري الوحيد لليمنيين إلى المملكة.

ويتواصل القتال في اليمن، رغم ترحيب أطراف النزاع (الحكومة والتحالف والحوثيون) بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى إنهاء القتال، وتوحيد الجهود لمواجهة فيروس كورونا.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.