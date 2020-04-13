اليمن.. طرفا الحرب يتبادلان اتهامات بخرق "هدنة كورونا"

اليمن/ مبارك محمد- علي عويضة/ الخليج 365

تبادل طرفا النزاع في اليمن، الأحد، اتهامات بخرق وقف لإطلاق النار بدأ الخميس الماضي، للمساهمة في مواجهة جائحة كورونا.

وقال المتحدث باسم قوات الجماعة، يحيى سريع، إن التحالف العربي، بقيادة السعودية، شن أكثر من 100 غارة جوية، خلال الـ72 ساعة الماضية، تركز معظمها على محافظتي مأرب (شرق) والجوف (شمال)، وفق قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.

كما اتهمت الجماعة القوات التابعة للحكومة في محافظة الحُديدة (غرب) بارتكاب 82 خرقًا، خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها تحليقات لطائرات تجسس، وقصف مدفعي، وإطلاق أعيرة نارية.

وأعلن التحالف العربي، الأربعاء، وقفًا لإطلاق النار في اليمن من طرف واحد، بدأ الخميس ويستمر أسبوعين، مع إمكانية تجديده، تلبية لدعوة أممية متكررة لوقف القتال لمواجهة الفيروس.

وأعلنت الحكومة، الجمعة، تسجيل أول إصابة بالفيروس في اليمن، الذي يعاني انهيارًا في القطاع الصحي، جراء حرب مستمرة منذ 6 أعوام، وجعلت 80 بالمئة من السكان بحاجة لمساعدات إنسانية.

وبينما أعلنت الحكومة التزامها بمبادرة التحالف، اعتبرت جماعة الحوثي، الأحد، أن هذه المبادرة بمثابة "تضليل وتدليس على العالم".

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بالمقابل، نقل المركز الإعلامي للجيش اليمني عن مصدر عسكري لم يسمه إن الحوثيين ارتكبوا 40 خرقًا، خلال الساعات الأولى من الأحد، بينها إطلاق صواريخ واستحداث خنادق وتحصينات وحشد تعزيزات.

ومنذ عام 2015، يدعم التحالف العربي عسكريًا القوات التابعة للحكومة اليمنية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء جنوب السعودية منذ 2014.

وفي سياق آخر، دعا رئيس مجلس النواب اليمني، سلطان البركاني، الأحد، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، إلى تجريم حكم الحوثيين بإعدام أربعة صحفيين، وفق وكالة "سبأ" الرسمية.

وقضت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء، السبت، في حكم أولى، بإعدام 4 صحفيين، وإبقاء 6 آخرين تحت الرقابة لمدة 3 سنوات.

ووصف البركاني، في رسالة بعثه بها إلى غريفيث، الحكم الصادر السبت بأنه "خطوة تصعيدية تعكس في مضمونها مدى استهتار المليشيات الحوثية بقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية بشأن المعتقلين والأسرى والصحفيين وحرية الأفراد والعائلات".

ودعا البركاني المبعوث الأممي إلى "الاضطلاع بدوره بتجريم أحكام الإعدام بحق الصحفيين، والعمل على إطلاقهم باعتبارهم مختطفين بطريقة غير قانونية في سجون الانقلاب (الحوثي)".

كما حث غريفيث على "إطلاق كافة المعتقلين من الصحفيين والنشطاء السياسيين وغيرهم، والتقيد بمواثيق حقوق الإنسان".

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