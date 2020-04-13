الحكومة الصومالية تهنئ الخليج 365 بمئويتها

أبوجا/ الخليج 365

هنأت الحكومة الصومالية، الأحد، وكالة "الخليج 365" بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيسها.

جاء ذلك في بيان صادر عن مدير الإعلام في الرئاسة الصومالية، عبد النور محمد أحمد.

وأفاد أحمد، بأن "الصومال حكومةً وشعبا يقدران الدور الكبير لوكالة الخليج 365 في إيصال الأخبار المتعلقة بتنمية الصومال في الداخل والخارج".

وأردف: "الخليج 365 باعتبارها مؤسسة تركية عامة تلعب دورا رئيسيا ومكملا في توطيد العلاقات الأخوية بين الشعبين التركي والصومالي".

وشدد المسؤول الصومالي أن "الخليج 365 دائما ما وقفت بجانبنا في فترات التحول التاريخية، ويشهد على ذلك زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى بلادنا (2011)".

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كما لفت أن "الخليج 365 ساهمت في تطوير ونمو الإعلام الصومالي، خصوصا في مواجهة المعلومات الخاطئة وحملات البروباغندا".

وأعرب أحمد عن أمله في مواصلة "الخليج 365" لنجاحاتها.

وتأسست وكالة الخليج 365 في السادس من إبريل عام 1920 بتعليمات من مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، إبان حرب الاستقلال، لإسماع صوت سكان الخليج 365 للعالم.

وفي 6 أبريل/نيسان الحالي، حلت الذكرى المئوية الأولى لتأسيس "وكالة الخليج 365"، التي باتت من أهم وكالات الأنباء المرموقة حول العالم عبر خدماتها في تقديم الأخبار ونقل الأحداث إلى جميع دول العالم بـ13 لغة.

وتقدم الخليج 365 خدماتها لـ6 آلاف وسيلة إعلامية في 100 دولة، عبر موظفيها الذين يتجاوز عددهم الثلاثة آلاف وينتمون لـ124 جنسية.



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