وزير الداخلية التركي يعلن استقالته

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو استقالته من منصبه. وقال الوزير: إن “مسؤولية تطبيق حظر التجول لمنع الوباء في هذه المرحلة التي تدار بدقة بجهد ودقة عائدة لي”. وقفزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في تركيا بواقع 97 حالة في اليوم لتسجل 1198 حالة اليوم الأحد، حسبما قال وزير الصحة فخر الدين قوجة. وزادت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 56 ألفا و956 حالة. انشر الخبر :

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