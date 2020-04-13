ترامب يشكر خادم الحرمين والرئيس الروسي بعد اتفاق تخفيض إنتاج النفط

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكر والتهنئة، اليوم الأحد، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الروسي فلادمير بوتين، بعد اتفاق تخفيض إنتاج النفط.
وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر “تم إبرام صفقة النفط الكبيرة مع أوبك بلس. هذا سيوفر مئات الآلاف من وظائف الطاقة في الولايات المتحدة. أود أن أشكر وأهنئ الرئيس الروسي بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان. لقد تحدثت إليهم للتو من المكتب البيضاوي”.
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