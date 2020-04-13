وظائف شاغرة في مشروع مدينة نيوم

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أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.
وأوضحت إدارة المشروع، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: مدير المنطقة المحمية، مدير مكتب إدارة البرامج- الطاقة، حارس المناطق المحمية- البيئة.
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