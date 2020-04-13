السعودية وإدارة الأزمات

يعيدنا كورونا بالذاكرة إلى تاريخ مبكر في مواجهة الأوبئة، منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز – رحمه الله – .

اختلف الوقت والزمن وتطابقت الإجراءات واتخاذ القرارات الحازمة التي تتخذها المملكة وحكامها والتي تنم عن الحكمة والحنكة والوعي المبكر في إدارة الأزمات منذ وقت مبكر ، هذا سلف حكام هذا الوطن الغالي منذ المؤسس وحتى خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – الذي أثبت للعالم قوة وحكمة ملوك هذه البلاد حفظها الله وأدام عليها الأمن والأمان ، والتي توضح أن حياة الإنسان على أرض المملكة أهم شئ مهما كانت جنسيته حيث اشترى خادم الحرمين الشريفين النفس البشرية وباع كل شئ ، ويتجلى هذا الدور لحماية المواطن في داخل الوطن وخارجه .

يذكر لنا التاريخ بعض الأوبئة التي مرت على هذا الوطن المبارك منها مرض الطاعون ، الجدري ، الإنفلونزا ، وما لهذه الأمراض من بعد بيئي وسياسي واجتماعي واقتصادي .

يبدأ من دور وإجراءات المؤسس الملك عبدالعزيز في تلك الفترة الذي لايختلف أبداً عن الدور الفعال الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين في الفترة الحالية مع اختلاف الإمكانات والتطور في مختلف المجالات .

حيث عندما حل الجدري عام ١٩٣٩ على الوطن وشبة الجزيرة العربية كلها أقر المؤسس سلسلة من الإجراءات الاحترازية التي تحافظ على أقل قدر ممكن من الخسائر في أرواح المواطنين ، منها خصص مكان في مدينة الرياض وهو قصر ثليم الذي يعد ثاني قصر للضيافة بعد قصر الديرة آنذاك ، وتوفير كافة الخدمات الطبية المتاحة في تلك الفترة .

ثم حل على الجزيرة العربية مرض الطاعون حيث أمر المؤسس بضرورة الحجر الصحي على المناطق التي انتشر فيها ، ومنع الدخول أو الخروج منها ، ونشر في البلاد أن هذا المرض معدي وينتقل من إنسان إلى آخر ، وبالتالي التأكيد على ضرورة الحجر الصحي لسلامة المواطنين وهذا منهج نبوي ، وبما أن دولتنا أعزها الله دستورها الكتاب والسنة فإنها تطبق ماجاء فيها .

جهود قادتنا منذ مؤسس هذه البلاد جهود لامثيل لها في كيفية التعامل مع إدارة الأزمات ، وغياب شامل للطب الحديث والأجهزة المطورة والمختصين لتشخيص الأوبئة وطرق علاجها – إلا أنها كانت جهود جبارة لمواجهة هذه الأزمات تنم عن حكمة ومقدرة المؤسس رحمة الله .

ثم يتكرر التاريخ مع كورونا الذي أصاب العالم بالشلل التام وعجزت دول تدعي حقوق الإنسان والتطور الحضاري على المحافظة على شعبها بل إنها تعدت أكثر من ذلك في أنها صرحت بالتخلي عن شعبها داخل وخارج وطنهم .

يأتي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وأطال عمره ليثبت للعالم ان المملكة التى دستورها الكتاب والسنة هي المثال الأفضل في إعطاء الإنسان حقه وهي الفكر الرائد في المحافظة على المواطن في إتخاذ إجراءات احترازية احترافية للمحافظة على المواطن في داخل الوطن وخارجه يعجز المنطق عن وصفها ، بل تعدى دور المملكة القيادي – وهذا في الأصل ما يناسبها – إلى حفظ حقوق المقيم ومخالف نظام العمل .

ولم تكتفي الدولة بذلك بل كان لها دور قيادي متصدر الدول في المحافظة على الأثر الاقتصادي لهذا المرض وأرغمت دول كبرى على الانصياغ لآرئها وذلك بتوفيق من الله ثم خدمة الحرمين الشريفين ، هذه مقولة حكامنا الأفاضل .

المملكة بدورها القيادي لمكافحة كورونا أوضحت للعالم مكانتها وقيمها ومبادئها التي تتمثل مصالح الإنسان قبل مصالحها ، منهج المملكة في هذه الأزمة يجب أن يكون منهج يدرس في كل جامعات الدول المتقدمة التي انهارت كليًا في هذه الأزمة .

في الشدائد تظهر الرجال وفي الأزمات تظهر الدول ، إنها السعودية العظمى التي لايمكن لحروف اللغة وصف قيمها ومبائها وحكمة وحنكة قادتها .

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والحمد لله على وطن هو المملكة العربية السعودية .

بقلم / حياة بنت معيوف القصيري