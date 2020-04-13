شرطة الجوف تقبض على مجموعة من الأشخاص خالفوا أوامر منع التجوُّل

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد بن سعود النومس، بأنه في ضوء الإجراءات والاحترازات الموصى بها من الجهات الصحية في السعودية، وما تقرر في ذلك من منع للتجمعات في الأماكن العامة والخاصة، منها الاستراحات؛ للحد من تفشي فيروس كورونا، فقد قامت الجهات الأمنية بالمنطقة بتنفيذ حملة أمنية على عدد من الاستراحات، نتج منها القبض على مجموعة من الأشخاص في مخالفة لأوامر منع التجوُّل؛ وطُبِّقت بحقهم العقوبات المقررة في ذلك.
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