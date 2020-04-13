“الصحة العالمية” : لا دليل على انتقال عدوى “كورونا” من الجثث

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أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الأحد)، عدم وجود دليل على إمكانية انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد من جثث الأشخاص المتوفين بالفيروس؛ تعليقاً على منع سكان قرية مصرية أمس دفن جثمان طبيبة ماتت إثر إصابتها بالفيروس؛ خوفاً من انتقال عدوى “كورونا” إليهم.
وقالت المنظمة عبر موقعها الرسمي على “تويتر”: “صحّح معلوماتك، حتى الآن لا يوجد دليل على إصابة الأشخاص بالعدوى جراء التعرض لجثث الأشخاص الذين ماتوا بسبب مرض كوفيد_١٩”.
وأرفقت المنظمة مع تغريدتها، الدليل الخاص بنظم مكافحة العدوى والتعامل الآمن مع جثث الموتى.
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