مطار الملك فهد بالدمام يستقبل أولى رحلات المواطنين العائدين من ماليزيا

أعلنت هيئة الطيران المدني استقبال مطار الملك فهد الدولي بالدمام لأولى الرحلات المقلة للمواطنين العائدين إلى المملكة، بعد تعليق حركة الملاحة الجوية في المملكة والتي جاءت ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكشفت الهيئة بأن الطائرة كانت تقل 219 مواطنا ومواطنة قادمين من العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وكانت وزارة قد أصدرت الصحة دليلا إرشاديا شاملا للإجراءات الوقائية لكل القادمين إلى المملكة من وقت خروجهم من أماكن إقامتهم وحتى وصولهم إلى أرض الوطن .

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حيث أوضحت الوزارة عبر “إنفوجرافيك” نشرته في حسابها في “تويتر” وعبر منصتها التوعوية ” عش بصحة” أن على القادم خلال وجوده في بلد معين أن يحرص على البقاء في المنزل، وتجنب الإختلاط بالآخرين، وعدم الخروج إلا للحاجة، مثل، جلب الطعام أو الدواء. إضافة إلى المحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون، أو إستخدام المعقم الكحولي.

وأوصت “الصحة” بالحرص على عدم مشاركة الأدوات الشخصية، مثل،مفرش الطائرة، الوسادة، وطاولة المقعد، مع الحرص على ترك مسافة آمنة بين الراكب ومن يجلس بجانبه قدرها متر ونصف ، والحرص على نظافة اليدين قبل وأثناء وبعد الأكل، إضافة إلى الإبتعاد عن مواقع التجمعات، والحرص على تغطية الفم بالمنديل عن العطاس أو الكحة والتخلص من المنديل بعد ذلك بطريقة صحيحة.

ومن ضمن التوصيات التي نشرتها”الصحة” للقادمين إلى المملكة الحرص على شرب السوائل، وفي حال وجود الأطفال يجب على الوالدين حماية أطفالهم بإتباع نفس التعليمات الموجهة للجميع، إضافة إلى الحرص على عدم المصافحة والسلام ، وعدم التواصل مع أي شخص، والحرص على ترك مسافة آمنة لا تقل عن متر ونصف عند نقطة الجوازات، وعلى الشخص عند ظهور أعراض مثل الحرارة والسعال والضيق في التنفس إبلاغ المسؤولين بذلك.