سبورتنج لشبونة البرتغالي يقرر تخفيض رواتب لاعبيه 40%

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قرر نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي تخفيض رواتب لاعبيه بنسبة 40 في المئة في إطار سعيه للحد من تأثير الخسائر المالية التي يتعرض لها جراء توقف النشاط الرياضي في البلاد مع استمرار أزمة كورونا.
وقالت وكالة لوسا البرتغالية للأنباء إن النادي أيضا سيخفض رواتب أعضاء مجلس الإدارة بواقع 50 في المئة.
وبهذا أصبح سبورتينج أول فريق من أكبر ثلاثة أندية في البرتغال يعلن عن تخفيض رواتب لاعبيه جراء الأزمة الصحية التي كان لها تأثيرات هائلة على الأنشطة والأحداث الرياضية في معظم دول العالم.
وقالت وسائل إعلام محلية إن بورتو وبنفيكا يفكران في اتخاذ خطوة مماثلة لكنهما لم يعلنا بعد عن التوصل لاتفاق.
وتوقفت جميع مباريات الدوري البرتغالي الأول للعبة الشعبية إلى أجل غير مسمى في 12 مارس الماضي قبل عشر جولات من نهاية الموسم.
وكان سبورتينج يحتل المركز الرابع عند توقف البطولة.
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