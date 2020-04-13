الجيش الليبي يسيطر على بوابة بوقرين الغربية بمصراتة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس الأحد، سيطرته على بوابة بوقرين الغربية جنوبي مدينة مصراتة، بعد مواجهات مع ميليشيات حكومة الوفاق، وعزز وجوده على محاور القتال في طرابلس بإرسال قوات عسكرية جديدة للمشاركة في العمليات الدائرة، فيما استهدف الطيران التركي المسير سيارتي إسعاف قرب مدينة بني وليد، وسط ليبيا «180 كيلومتراً جنوب غربي طرابلس»، ما أسفر عن وقوع ضحايا.

وقبل ساعات، استهدف الجيش الليبي تمركزات الميليشيات في منطقة القداحية جنوب شرقي مدينة مصراتة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، في بيان، إن «مقاتلات السلاح الجوي شنت سلسلة غارات جوية على تمركزات الميليشيات في شيل أم الخراب بمنطقة القداحية جنوب شرقي مصراتة».

وأضافت الشعبة أن «الغارات استهدفت أيضاً مواقع خصصت لتخزين الأسلحة والذخائر في المنطقة نفسها».

وبحسب الإحصاءات، فإن الميليشيات سحبت حتى الآن أكثر من 12 جثة لم تعرف هويتها من تحت أنقاض المبنى الذي اتخذته كغرفة عمليات تابعة لها.

إلى ذلك، عزز الجيش الليبي وجوده على محاور القتال في طرابلس بإرسال قوات عسكرية جديدة للمشاركة في العمليات الدائرة.

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي، في بيان، أنه تم الدفع بكتيبة العاصفة التابعة للقيادة العامة للاشتراك في القتال.

وقالت إن «كتيبة العاصفة تتحرك بعد إعلان جاهزيتها التامة للمشاركة في أرض المعركة تعزيزاً للوحدات العسكرية المرابطة في المحاور».

ورفعت قوات الجيش الليبي درجة الاستعداد والجاهزية للتصدي لأي هجوم من الميليشيات الإرهابية المعززة من تركيا، والمدعومة بمرتزقة وإرهابيين، في محيط طرابلس.

من جهة أخرى، استهدف الطيران التركي المسير سيارتي إسعاف قرب مدينة بني وليد وسط ليبيا، «180 كيلومتراً جنوب غربي طرابلس»، ما أسفر عن وقوع ضحايا.

وقال شهود عيان، ل «العين الإخبارية»، فجر أمس ، إن الطائرة التركية المسيرة استهدفت بالقصف الصاروخي سيارتي الإسعاف وعناصر طبية مساعدة كانت على متنيهما.

وأفاد شهود العيان بأنها المرة الخامسة في الساعات الأولى، من صباح أمس ، التي يقوم فيها الطيران التركي المسير باستهداف مدينة بني وليد.(وكالات)