«مساندة» تُشيِّد 3 محاكم في مدينة زايد ومصفح والرحبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

كشفت شركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة) عن تشييدها حالياً 3 محاكم قضائية تابعة لدائرة القضاء في مدينة زايد أبوظبي، ومصفح والرحبة، ضمن مشاريع مختلفة تبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 150 مليون درهم، مشيرة إلى أن العمل على إنجاز تلك المشاريع يسير وفق الخطة الموضوعة للتنفيذ، وحسب المدة الزمنية المقررة للإنجاز.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، اهتمام الدائرة بتنفيذ المشاريع التطويرية، انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بضرورة مواكبة المتطلبات الحالية والمستقبلية، حرصاً على تقديم أرقى الخدمات القضائية والعدلية، وذلك ضمن جهود التطوير المتواصلة على جميع المستويات.

وأفاد بأن إنشاء المباني الثلاثة الجديدة للمحاكم في أبوظبي، يستهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين وفق أرقى المعايير العالمية، بما يسهم في تحقيق الأولوية الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية، وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات.

وتفصيلاً، أوضحت «مساندة» أنها تنفذ مشروع مبنى المحكمة العمالية في منطقة المصفح (حوض 39)، على مساحة تبلغ 7572 متراً مربعاً، بتكلفة قدرها 77 مليون درهم.

ويأتي المشروع استكمالاً لمنظومة الخدمات المقدمة بما يحقق مصلحة طرفي علاقة العمل التعاقدية، تحت مظلة سيادة القانون، بما يتناسب مع الضمانات الدولية الناظمة لحقوق الإنسان، ومعايير التنافسية الاقتصادية، إلى جانب ضمان الوصول الشامل للخدمات، مع مراعاة الدقة وسرعة الفصل في القضايا، بما يحقق العدالة الناجزة وفق برنامج متكامل يسهل وصول العمال إلى العدالة والحصول على حقوقهم التي يضمنها القانون، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، تقديراً من القيادة الرشيدة للدولة لدور هذه الفئة في النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة على كافة الصعد.

ويشتمل مشروع المحكمة العمالية في مصفح على مبنى يتألف من طابقين (أرضي وأول)، يضم 9 قاعات محاكمة تمهيدية، و4 قاعات لمحكمة الاستئناف وقاعتين للمصالحة، و28 مكتباً للقضاة، وغيرها من مكاتب للشرطة، والاستقبال والخدمات الأخرى.

وتنفذ شركة «مساندة» مشروع إنشاء محكمة مدينة زايد أبوظبي، بتكلفة تقارب 53 مليون درهم، على مساحة إجمالية تبلغ 40.000 متر مربع، فيما تبلغ مساحة البناء حوالي 6797 متراً مربعاً.

وأشارت إلى أن المشروع يتكون من مبنى يتألف من 3 طوابق، ويضم 4 قاعات محاكمة، وعدداً من الأجنحة لكاتب العدل، والتوثيقات وإشهار الإسلام، والتوجيه الأسري، والتركات، والجنح، والأمور المستعجلة، وغيرها.

وباشرت الشركة تنفيذ أعمال مشروع محكمة الرحبة على مساحة تبلغ 2500 متر مربع، بتكلفة قدرها 20.3 مليون درهم، حيث يتكون المشروع من مبنى رئيسي به طابق واحد يضم عدداً من القاعات والمكاتب وغرف الخدمات والموظفين.