سلطان بن أحمد: للإعلام دور كبير في محاربة الشائعات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أهمية دور الإعلام في نشر المعلومات الصادقة والدقيقة عن فيروس «كورونا»، وإيصال الرسائل التوعوية للتصدي للوباء ومنع انتشاره.

جاء ذلك خلال اللقاء الحواري الذي نظمته «أطفال الشارقة» التابعة ل«مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين»، بعنوان «كلنا في البيت لأجل الإمارات»، ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية عن بُعد التي تستهدف أعضاء شورى أطفال الشارقة في دورته ال16 لعام 2019-2020، تحت شعار «خدمة المجتمع.. قيادة»؛ يوم السبت 11 إبريل.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد: إن الالتزام المجتمعي بالتعليمات والقرارات الصادرة عن دولة الإمارات، والوعي والمسؤولية عناصر مهمة للوقاية من انتشار الوباء، مشيداً بجهود الإمارات في التصدي للوباء وبتقيد الأفراد والتزامهم البيوت وتعاونهم لحماية أنفسهم والمجتمع بشكل عام.

وأشار في كلمته بعنوان «دور الإعلام في الجانب التوعوي» إلى حزم القرارات التي أصدرتها إمارة الشارقة، وفق توجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للوقاية من انتشار الوباء العالمي، انطلاقاً من حرصه على سلامة الناس وصحتهم، ودعمهم لمواجهة الظروف والأوضاع المرافقة لانتشار المرض.

ولفت إلى أهمية قرار سموّه، في خفض فواتير الكهرباء 10 في المئة لمدة ثلاثة أشهر، للتيسير على الناس، للضرر الاقتصادي الذي رافق انتشار الفيروس.

واستعرض قرارات المجلس التنفيذي، بدعم الجهات المتضررة، للتخفيف عن الناس ومساعدتهم، كون انتشار الوباء، أثر في وظائف الناس وأضرّ بأعمالهم.

وشدد رئيس مجلس الشارقة للإعلام، على ضرورة محاربة الشائعات التي عدّها أشد فتكاً من الوباء، كونها تسهم في نشر معلومات خطأ تضر بسلامة المجتمع واستقراره. داعياً إلى تحري دقة المعلومات وصدقيتها، وعدم تداول المعلومات غير الصادرة عن جهة رسمية. مشيراً إلى دور وسائل الإعلام في تقصي الحقائق وتعزيز الوعي المجتمعي.

وأشاد بجهود «شورى أطفال الشارقة»، في دعم البرامج الإرشادية والوقائية من انتشار الفيروس، ونشر الوعي بين الأطفال بسبل التصدي له، مشيداً بالتزامهم بيوتهم في الوقت الذي يمارس كل منهم دوره ومهامه المختلفة، بالحرص على مواظبة التعلم عن بعد وعقد الجلسات الإرشادية المهمة.

وأعربت سلامة الطنيجي، رئيسة شورى أطفال الشارقة، عن بالغ شكرها، لمشاركة الشيخ سلطان بن أحمد في اللقاء. مؤكدة حرص الأعضاء على نقل المعرفة والتعريف بالجانب التوعوي للإعلام في حماية المجتمع من الفيروس.

وشارك الأعضاء: أحمد المزروعي وشمسة درويش ومحمد النقبي وريم خميس ومريم السويدي وغاية السعدي وعبدالرحمن العبدولي، بتقديم عدد من الطروحات التي تستهدف تعزيز الوعي الاعلامي بالوباء، وكيفية التصدي للشائعات.

وناقشوا دور الإعلام في تقليل التوتر خلال الأزمات، ببثّ الطمأنينة والحفاظ على استقرار المجتمع، بوضوح المضمون، ووضع الحلول للمشكلات المختلفة.

وتناول اللقاء الحواري، جهود خط الدفاع الأول في مواجهة الفيروس المستجد وحماية المجتمع من انتشار الوباء والتصدي له.

وأعرب الشيخ سلطان بن أحمد، عن بالغ شكره للفرق والكوادر الطبية وجميع العاملين في القطاع الصحي في الدولة، فهم جنود الوطن في هذه الظروف يقفون في الخط الأول للدفاع عنا وحماية المجتمع من انتشار الوباء والتصدي له.

وأشار إلى دور كل فرد في الأسرة بمن فيهم الأطفال في نشر الوعي بالطرق الوقائية والتصدي لمخالفي التعليمات، بحثهم على ملازمة المنزل، والحفاظ على غسل الأيدي وتعقيمها، وعدم المصافحة أوالتقارب.

واستعرض دور الإعلامي ووسائل الإعلام على اختلاف قنواتها، والمسؤولية المهنية والأخلاقية، بتوضيح الحقائق ومحاربة الشائعات.

وتطرق اللقاء إلى حملة «أكبر من كورونا» التي ينظمها المكتب الإعلامي.