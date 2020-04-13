مراكز فحص «كورونا» تشرع أبوابها لاستقبال المراجعين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باشرت مراكز المسح «من المركبة» لفحص فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، التي أنشئت بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس الأحد، القيام بالفحوص في مختلف إمارات الدولة، حيث استقبلت الأفراد الراغبين في الفحص، للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وتفصيلاً، افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، مركز الفحص الوطني في إمارة رأس الخيمة، مؤكداً سموه ثقته بقدرة فرق خط الدفاع الأول على الحد من انتشار الفيروس.

وأكد سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، خلال افتتاحه المركز الذي أقيم في أرض المعارض سابقاً، بالقرب من «سيتي سنتر عجمان»، أن حياة الإنسان وصحته أولوية لدى القيادة.

وأكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، خلال افتتاح سموه «مركز الفجيرة» للكشف عن فيروس كورونا في ساحة الرميلة،

بالإمارة، أهمية دور دولة الإمارات في مواجهة فيروس كورونا، وإدارتها للأزمة بكفاءة واقتدار.

في حين ثمّن سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، خلال افتتاح سموه مركز «الفحص من المركبة» بقاعة «البيت متوحد» في الإمارة، مبادرة وتوجيهات صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، بإنشاء المراكز.

وأكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن دولة الإمارات بهمة أبنائها المخلصين، تواصل جهودها للحد من انتشار الفيروس عبر كل الطرق والإجراءات الاحترازية وفق أعلى المعايير، بما يسهم في حفظ صحة وسلامة المواطنين، والمقيمين.

فيما افتتح الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، مركز الفحص بالقرب من نادي الشارقة للجولف والرماية.

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إجراءها أكثر من 22 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين، ومقيمين، وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وتم الكشف عن 387 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 4123 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 92 حالة جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 680 حالة، وحدوث حالتي وفاة لمصابين من الجنسية الآسيوية كانا يعانيان أمراضاً مزمنة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 22 حالة.