شكرا لقرائتكم خبر عن 11362 تربوياً يستفيدون من أسبوع الإيجابية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
استفاد أكثر من 11362 كادراً من مختلف الفئات التربوية، من أسبوع الإيجابية والتعلم عن بعد، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم، ممثلة في إدارة التدريب والتنمية المهنية؛ إذ حقق الأسبوع إقبالاً متزايداً، وركز على قيادة التغيير الإيجابي والمستدام في التعليم الافتراضي، لبناء قادة إيجابين قادرين على قيادة الثقافات الإيجابية وإدارتها، وتعزيز الرؤية الإيجابية حول منظومة التعلم الافتراضي.
أفادت الوزارة بأن أسبوع الإيجابية تضمن عدداً من الورش المتخصصة، أبرزها ورشة مجتمعات رقمية آمنة وهادفة وإيجابية، التي تفاعل معها المشاركون، واستقطبت 3771 شخصاً؛ إذ تعرف المشاركون إلى المجتمع الرقمي والمعالم الرئيسية، ومفهوم المدينة الذكية، وخصائصها وأهم العوامل التي تسهم في زيادة عدد المدن الذكية، وقدمت أمثلة على المجتمع الرقمي وكيفية التحول الرقمي.
وبحسب الوزارة، استقطبت ورشة بيئات إيجابية للعمل والتعلم 3676 مشاركاً؛ إذ تناولت محاور جاذبة كالدافعية وتأثرها في السلوك، والجوانب الأساسية التي يجب توافرها لإيجاد بيئة إيجابية، وصفات المعلم المثالي وكيفية الوصول إلى البيئة الإيجابية للتعلم والتعليم.
وقالت إن الورشة الثالثة التي حملت عنوان التعليم الإيجابي وجودة الحياة وصل عدد المشاركين فيها إلى 3595 مشاركاً؛ إذ ركزت على تعريف مفهوم التعلم الإيجابي، واستعرضت بعض الدراسات والأبحاث عنه، فضلاً عن مناقشة سياسات التعليم الإيجابي، وتعريف علم النفس الإيجابي ودوره في تعديل السلوك السلبي لدى الطلبة، مع التركيز على أهمية تحديد دور التعليم الإيجابي في تطوير العلاقات في المجتمع المدرسي.
وأفادت الوزارة بأن الورشة الأخيرة استقطبت 320 مشاركاً، حيث ركزت على التفاؤل الذي يعد مغناطيس سعادتك.
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