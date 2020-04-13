نيويورك تلتقط أنفاسها.. وإيطاليا تسجل أدنى وفيات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في رسالته إلى الشعب الأمريكي بمناسبة أعياد الفصح، باحتواء الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا. وأقر ترامب في الرسالة المنشورة على موقع البيت الأبيض، بأن الولايات المتحدة تواجه «تحديات فريدة من نوعها»، ووصف تفشي الفيروس بأنه «جائحة لم ير أحد مثلها من قبل»، قائلاً: «لكننا نتنصر في هذه المعركة، ننتصر في هذه الحرب»، وتعهد بأن العوائل الأمريكية ستجتمع معاً مجدداً في الكنائس للاحتفال بالعيد.

ولفت إلى أن عدداً لا يحصى من المتطوعين استجابوا لنداءات المساعدة في مجتمعاتهم، قائلاً إنهم يؤدون «عملاً استثنائياً لمساعدة جيرانهم في زمن الحاجة». كما أشاد ترامب، في الرسالة، بجهود الكوادر الطبية والمستجيبين الأوائل، والموظفين المهمين، والشركات، الذين يساهمون في وقتهم ومواردهم في المعركة ضد الفيروس.

جاء ذلك في وقت بدأ سكان مدينة نيويورك الأشد تضرراً بالتقاط أنفاسهم بعد أيام كارثية تصاعدت فيها معدلات الإصابات، والوفيات، لدرجات مخيفة، وأعلن حاكم الولاية، أندريو كوومو، تسجيل 758 وفاة جديدة خلال الساعات ال24 الماضية، في تراجع طفيف للحصيلة اليومية.

وقال مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (إف.دي.إيه) ستيفن هان، إن إدارة ترامب تعتبر الأول من مايو/ أيار تاريخاً مستهدفاً لتخفيف قيود البقاء في المنزل في أنحاء الولايات المتحدة، لكنه حذر من أن من السابق لأوانه القول إن كان هذا الهدف سيتحقق. وأضاف «نرى النور في نهاية النفق المظلم»، لكنه أشار إلى أن هناك العديد من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار النهائي بشأن التوقيت الذي يمكن فيه رفع القيود بأمان.

وفي إيطاليا أعلنت السلطات الصحية تراجعاً كبيراً للحصيلة اليومية للوفيات، حيث تم تسجيل 431 حالة جديدة خلال الساعات ال24 الماضية، في أقل معدل منذ 19 مارس/ آذار. وذكرت إحصاءات أن حالات الشفاء من الفيروس القاتل حول العالم، تجاوزت حاجز ال400 ألف حالة، من أصل ما يزيد على 1.7 مليون إصابة بالفيروس. وبلغ العدد الأكبر من حالات الشفاء في الصين (77,877)، تليها إسبانيا (59,109)، وإيطاليا (53,913)، وفق إحصاءات جامعة جون هوبكنز. وأعلن معهد «روبرت كوخ» لعلم الفيروسات في برلين، أن عدد الأشخاص الذين تعافوا من الإصابة في البلاد، تجاوز ولأول مرة منذ انتشار الوباء، عدد المصابين.

وتوقعت مسؤولة روسية رفيعة إلغاء التدابير التقييدية التي فرضتها الحكومة لاحتواء الوباء، بشكل كامل بحلول الصيف، شريطة التزام المواطنين بقواعد العزل الذاتي. وقالت تاتيانا جوليكوفا نائبة رئيس الحكومة الروسية: «علينا التفكير بجدية في هذا الأمر، لأن مدى سرعة التغلب على هذه المشكلة يتوقف على كل واحد منا». وفي وقت سابق، توقع طبيب الأمراض المعدية الروسي الأكاديمي فيكتور مالييف، أن ينتهي وباء كورونا في روسيا في أوائل يونيو/ حزيران المقبل.

وفي فرنسا، باشرت قوات الجيش عملية إنزال غير مسبوقة ل1900 عنصر من البحرية سيتم وضعهم في الحجر الصحي، عقب عودة حاملة الطائرات النووية شارل ديجول، ورسوها في مدينة طولون (جنوب)، بسبب اكتشاف حالات إصابة بكوفيد-19 على متنها. وقالت المتحدثة باسم الإدارة البحرية «وفق أحدث المعلومات المتوفرة لدي، لا يوجد تدهور» في الوضع الصحي للعناصر ال50 المصابين بفيروس كورونا المستجد. (وكالات)