تأرجح في انتشار «كورونا» عربياً وتواصل إجراءات الوقاية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة -عمّان- بيروت -بغداد -الخرطوم: ”الخليج 365”،وكالات:

لا تزال دول المنطقة تسعى جاهدة لوقف تفشي فيروس كورونا، «كوفيد -19»، عبر فرض العديد من التدابير والإجراءات الاحترازية، حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول حتى إشعار آخر، وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس كورونا الحالية، فيما أعلن الأردن اعتزامه تمديد عطلة المدارس، والجامعات، التي تنتهي غداً الثلاثاء، في حين وجهت هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، بتشكيل لجنة مركزية للحد من انتشار العدوى بين الأطقم الطبية، في كل المستشفيات الحكومية، والخاصة.

أعلنت السعودية، أمس الأحد، تسجيل أعلى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا، إذ سجلت 429 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4462 حالة، كما سجلت 7 وفيات جديدة، ليصبح عدد الوفيات 59.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، أمس الأحد، إلى تعافي 41 حالة جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 761 شخصاً.

شفاء 142 في الكويت

أما في الكويت، فقد كشفت وزارة الصحة عن 80 إصابة جديدة بالفيروس، مشيرة إلى ارتفاع الإجمالي إلى 1234 حالة.

كما أعلن وزیر الصحة، الشیخ باسل الصباح، أمس ، شفاء 9 حالات جديدة ، لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت، وتماثلت للشفاء إلى 142 حالة.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 47 إصابة جديدة ب«كورونا»، كما أعلنت ارتفاع إجمالي عدد المتعافين إلى 557 بعد تعافي حالتين.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة العمانية، أمس ، تسجيل 53 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 599 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن الوزارة أن 109 حالات من 599 حالة قد تماثلت للشفاء، ووفاة ثلاث حالات.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة القطرية، أمس ، تسجيل سابع حالة وفاة ب«كورونا»، و251 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 2979 حالة، فيما تم شفاء 28 حالة ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 275 حالة.

عزل قرية وبناية في الإسماعيلية

وفي مصر، أجرت السلطات عملية تعقيم شاملة لقرية «عزبة اللبن»، في مركز التل الكبير، وبناية في منطقة أرض الجمعيات، بحي ثالث في مدينة الإسماعيلية، لمدة 14 يوماً، بعد ظهور إصابات بكورونا بين اثنين من أهالي القرية، في الوقت الذي ارتفع فيه إجمالي الإصابات في مصر إلى 1939 شخصاً، بعد تسجيل 145 حالة جديدة، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 146، بعد وفاة 11 حالة جديدة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 426 ، مشيرة إلى خروج 42 مصاباً من مستشفى العزل، بينهم 5 أجانب.

وفي تطور مهم، وجهت هالة زايد، وزيرة الصحة، بتشكيل لجنة مركزية للحد من انتشار العدوى بين الأطقم الطبية، في كل المستشفيات الحكومية، والخاصة.

وفي الأراضي الفلسطينية لم يتم تسجيل أي حالة ب«كورونا» في الضفة وغزة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، كما تم تسجيل حالة شفاء جديدة ، ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 58.

من جهته، أفاد مركز معلومات وادي حلوة في بلدة سلوان، بالقدس المحتلة، بأنه تم تسجيل 19 إصابة ب«كورونا» في المنطقة التي تقع تحت سيادة سلطات الاحتلال «الإسرائيلي».

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن «تسجيل 11 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد إلى 630»، موضحة أن «الفحوص التي أجريت للركاب ال123، الذين وصلوا، أمس الأول السبت، على متن الرحلة الآتية من الكويت جاءت سلبية».

عمّان تكرر الحظر الشامل على فترات

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في الأثناء، قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، إن الحظر الشامل في البلاد سيتكرر على فترات، تزامناً مع تخفيفه مجدداً أمس الأحد، مؤكداً جدواه في محاصرة الفيروس وأخذ عينات متزايدة.

وأشار العضايلة إلى اعتزام تمديد عطلة الجامعات، والمدارس، والقطاعين العام، والخاص، مع انتهاء مدتها الثانية، غداً الثلاثاء، باستثناء مؤسسات رسمية، وتجارية، واقتصادية، تمارس عملها تدريجياً.

وذكر أن الحياة لن تعود إلى طبيعتها بشكل معتاد قبل يونيو المقبل، إلاّ في حال تسجيل نسب ثابتة منخفضة، أو معدومة من الإصابات.

وأشار العضايلة إلى التوجه نحو «عزل عكسي» لمحافظات الجنوب لعدم تسجيل إصابات فيها، لغاية عودة العمل، في وقت خلت محافظة إربد الشمالية، لليوم الثامن، من حالات جديدة بعدما كانت بؤرة رئيسية للفيروس.

وأعلن العراق عن تسجيل 39 إصابة جديدة ب«كورونا»، وحالتي وفاة.

كما أعلنت وزارة الصحة الجزائرية ارتفاع عدد الإصابات ب«كورونا» إلى 1825، بعد تسجيل 64 إصابة جديدة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 460، مشيرة إلى تسجيل 19 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 275.

تونس تعزل بؤرة للوباء

وأعلنت السلطات التونسية، حيّاً سكنياً بمحافظة قفصة الواقعة جنوب غربي البلاد، بؤرة لتفشي فيروس كورونا، وقررت عزل سكانه، ومنع حركة الدخول إليه، والخروج منه، بعد انتشار الفيروس في زواياه، وتنامي أعداد المصابين بداخله.

28 حالة اشتباه في السودان

كشفت وزارة الصحة الاتحادية في السودان عن شفاء حالتي إصابة بفيروس كورونا، وتسجيل 28 حالة اشتباه. وأكدت الوزارة عدم تسجيل إصابة جديدة بالفيروس ليبقى عدد الإصابات على 19حالة، متضمنة حالتي الوفاة التي سبق الإعلان عنهما.