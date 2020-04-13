«مـوارد الشارقـة» تدرب 13991 موظفاً حكوميـاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

تعمل دائرة الموارد البشرية في الشارقة، باستمرار على رفد المورد البشري بالمهارات والقدرات التي تلبي احتياجات سوق العمل، وميادين الوظائف. وتكسبه الجودة والكفاءة التي تجعل منه عنصراً مبدعاً، ومؤثراً في عمله.

وخلال العام المنصرم، حققت الدائرة نتائج كبيرة في برامج التطوير الوظيفي المعني بموظفي الجهات الحكومية في مدن ومناطق إمارة الشارقة كافة.

فقد نفذت إدارة برامج التطوير الوظيفي 750 برنامجاً تطويرياً في مدينة الشارقة، والمنطقتين الوسطى والشرقية، استهدفت 13991 موظفاً وموظفة من الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الاتحادية.

وفي برامج التدريب «تحت الطلب» نفذت 59 برنامجاً، وفق طلب 28 جهة حكومية، استفاد منها 1531 موظفاً، وموظفة.

ونفذت 62 برنامجاً تأسيسياً ل1218 موظفاً وموظفة. كما نفذت 15 دبلوماً مهنياً، ضمن الخطة الوطنية لتنمية المجتمع وتطويره 2017 - 2022 التي وقعت مسبقاً بين الدائرة وجامعة الشارقة، استهدفت 273 موظفاً.

وأقامت البرنامج الوطني لتأهيل الموظفين الجدد الذي يتمثل بسلسلة دورات تدريبية وبرامج مساندة تعنى بتهيئة الموظف الجديد لدخول بيئة العمل. حيث يتعرف المشارك عبره إلى حقوقه وواجباته الوظيفية. ويخضع لبرامج إثرائية عن تنمية المهارات الفردية، وأهم المعايير التي تنشدها المؤسسات في موظفيها الجدد، وتثقيفهم في الشأن القانوني الخاص بضوابط قانون الموارد البشرية لحكومة الشارقة، وقراراته، وتعاميمه.

ونفذت وفق 91 مجموعة في الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية بكلباء ودبا الحصن وخورفكان، ل 3857 موظفاً وموظفة.

كما تميز العام المنصرم بتنفيذ برنامج «تدريب المدربين TOT»، الذي نفذ بالتعاون مع جامعة الإمارات. واستهدف 97 موظفاً.

وتصمم الدائرة برامجها وفق خطة تدريبية متكاملة مصنفة إلى منظومات، هي: البرامج السلوكية، والقيادية، والموارد البشرية، والبرامج المالية، وخدمة العملاء، والتميز والإبداع، والعلاقات العامة والاتصال، وخدمة العملاء، والإحصاء، والسكرتاريا وإدارة المكاتب، والتسويق، والتطوير؛ والتميز المؤسسي، والبرامج القانونية، والصحة والسلامة، والندوات، وتقنية المعلومات.

وقال الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس الدائرة عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة: تعزز الدائرة التوجه التنموي في الدولة، والرؤية المستقبلية التي ترتكز على العنصر البشري الكفء والمواكب للمتغيرات. منطلقة بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، التي تؤكد أن الإنسان هو أصل التنمية.