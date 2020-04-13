جونسون يغادر المستشفى: نتقدم في المعركة وسننتصر على «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في أول كلمة له بعد مغادرته المستشفى، أن المملكة المتحدة تحقق تقدماً في «المعركة الوطنية» ضد فيروس كورونا وستحقق النصر على الفيروس، وذلك في وقت سجلت فيه معدلات الوفيات تراجعاً ملموساً، في حين أعلن مجلس العموم أنه سيستأنف جلساته في 21 من أبريل الجاري.

وقال جونسون في كلمة مصورة تم نشرها على حسابه الرسمي في موقع «تويتر»، أمس الأحد: «غادرت المستشفى بعد أن قضيت فيه أسبوعاً أنقذت هيئة الصحة الوطنية خلاله حياتي، وهذا أمر لا شك فيه. من الصعب إيجاد عبارات مناسبة للتعبير عن امتناني».

وذكر أنه على الرغم من الآلام التي سببها الفيروس للعديد من العائلات بفقدان محبيها، فإن البلاد حالياً بدأت تشهد تقدماً ملحوظاً في ما يتعلق بخفض أرقام الوفيات والإصابات على المستوى الوطني، في حرب مع عدو لا نعرف عنه الكثير ولا نفهمه. واعتبر جونسون أن هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا قدمت مستوى مذهلاً في محاربة هذا المرض وانتشاره، مشيراً إلى أنه خلال الأسبوع الماضي شاهد بعينيه الضغط الهائل الذي يتعاملون معه والشجاعة التي تبذلها الطواقم الطبية، وخص بالذكر ممرضتين بقيتا إلى جانب سريره طوال 48 ساعة كانت حرجة في حياته، وهما جيني ولويس.

وأكد أن بريطانيا ستتمكن من هزيمة فيروس «كوفيد 19» بسبب قوة الأجهزة الصحية التي تعمل بها.

وأفاد مكتب جونسون، في وقت سابق، بأن رئيس الوزراء غادر مستشفىSt Thomas في لندن، بعد خضوعه للعلاج إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح أنه «بناء على نصيحة فريقه الطبي، لن يعود رئيس الوزراء إلى العمل على الفور، وهو يود توجيه الشكر للجميع في مستشفى سانت توماس على الرعاية الفائقة التي تلقاها».

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية تسجيل 737 وفاة جديدة خلال الساعات ال24 الماضية، في تراجع ملموس للحصيلة اليومية التي بلغت أمس 917 حالة. وأصبحت بريطانيا الدولة ال5 في العالم التي تجاوزت حاجز 10 آلاف وفاة جراء فيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

من جانبه، أعلن مجلس العموم عودة الجلسات البرلمانية للانعقاد بشكل عادي اعتباراً من 21 أبريل الجاري بعد انقضاء إجازة الربيع التي برمجت مبكراً بسبب انتشار الفيروس. وقال الوزير المكلف بشؤون مجلس العموم جايكوب ريس سموج في تصريح صحفي، إن نواب البرلمان سيعودون لأداء مهامهم الدستورية للمصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين يتعلق جزء منها بنفقات الحكومة. وأكد أنه يجري الإعداد لضمان ربط النواب وأعضاء الحكومة وأعضاء اللجان البرلمانية، ورئيس مجلس النواب بتقنية الفيديو، للحد من اكتظاظ القاعة الرئيسية، التزاماً بإجراءات التباعد الاجتماعي. (وكالات)